Überfahrener Polizist: Frau ist in Psychiatrie

Die Ehefrau (55) des toten Polizisten ist in einem psychiatrischen Krankenhaus, die Ermittlungen laufen, morgen gibt es ein Obduktionsergebnis.

Ein rätselhafter Todesfall auf einem Campingplatz in Neusiedl (Pernitz, Bezirk Wiener Neustadt-Land) beschäftigt derzeit die Kripo. Dienstagabend war Gruppeninspektor Andreas L. (54) leblos auf der Wiese gefunden worden, der Notarzt konnte nichts mehr tun ( "Heute" berichtete ).Dem Verletzungs- und Auffindungsbild zur Folge dürfte der Wiener Polizist überfahren und einfach liegen gelassen worden sein. Der 54-jährige Beamte war oft am Areal (Lokal und Campingplatz) zu Gast, kannte auch den Besitzer.Ins Visier der Ermittler geriet relativ rasch die Ehefrau (55) des Beamten, die sich freiwillig auf eine psychiatrische Station begeben hat (für sie gilt die Unschuldsvermutung). Zeugen bestätigten, dass es am Dienstagabend einen Streit zwischen Ehefrau und 54-Jährigem gegeben hatte, auch dürfte die Frau alkoholisiert gewesen sein. Der Wagen des Paares, ein Peugeot, wurde sichergestellt.Staatsanwalt Erich Habitzl am Donnerstag: „Am Freitag liegt das Obduktionsergebnis vor. Es gibt aber weiterhin keinen dringenden Verdacht auf dein Vorsatzdelikt." "Im Grunde gibt es zwei Möglichkeiten: Es war ein Gewaltverbrechen oder ein Unfall. Bei der Unfallvariante gäbe es mehrere Abwandlungen, also betreffend einer etwaigen Beeinträchtigung, Fahrlässigkeit und eventuell davor oder danach gesetzten strafbaren Handlung", so ein Ermittler. (Lie)