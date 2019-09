UEFA-Nachhilfe: Wer bitte ist Joo-wow Fay-lish?

Pünktlich zum Start der Champions League gibt die UEFA auf ihrer Homepage ein wenig Sprach-Nachhilfe. In Lautschrift werden die Mannschaften und ein paar Stars aufgezählt, mit teilweise lustigen Ergebnissen.

Hier die komplette "Nachhilfe"-Liste der UEFA:

Am Mittwoch spielt zum Beispiel "Pah-ree San-Jer-man" gegen "Ray-al Ma-dreed", ein gewisser FC "Salts-berg" hat am Dienstag Genk 6:2 aus dem Stadion geschossen. Bei den Bullen im Tor: "Seet-san Stank-ov-itch"Was steckt dahinter? Die UEFA möchte die Internationalität fördern und dafür sorgen, dass Fans, sowie Kommentatoren die Teams und Spieler phonetisch richtig aussprechen.Carel Eiting – Eh-tingQuincy Promes – Pro-messDušan Tadic – Doo-shan Tad-itchDonny van de Beek – Vonder-BakeHakim Ziyech – Zee-eckMartin de Roon – der-OwnHans Hateboer – Hatta-boo-erSimon Kjær – Kee-airMario Pašalic – Pa-shah-litchBerat Xhimshiti – Jimsh-itteeJoão Félix – Joo-wow Fay-lishKoke – CokkaSaúl Ñíguez – Sow-ool Nee-gessIvan Šaponjic – Shap-on-yitchŠime Vrsaljko – She-may Ver-sal-koOn-twan Gree-ez-manOn-twan Gree-ez-manAntoine Griezmann – An-twan Gree-ez-manClément Lenglet – Long-layMoussa Wagué – Wa-gayCharles Aránguiz – Aran-gweessLukas Hradecky – Hra-dets-keyRamazan Özcan – Erz-janJoel Pohjanpalo – Po-yan-pah-loJérome Boateng – Jeh-rom Bwa-tengMickael Cuisance – Kweez-onssRobert Lewandowski – Levan-dovskiDaniels Ontužns – On-too-jansIvan Perišic – Perish-itchCaio – Kye-ohLjubomir Fejsa – Lubo-meer Fay-saAndrija Živkovic – An-dree-a Jiv-kov-itchukasz Piszczek – Woo-cah Peesh-checkMarco Reus – RoyceJulian Weigl – Yool-yan Vye-gulCésar Azpilicueta – Az-pilly-kwettaMichy Batshuayi – Batch-whyN'Golo Kanté – Con-tayChristian Pulišic – Police-sickKurt Zouma – Zoom-erBrandon Meckele – Meck-eh-leSimon Mignolet – See-mon Meen-yo-laySiebe Schrijvers – See-ber SkriversThibault Vlietinck – Tee-bo Flee-tinkSrdjan Babic – Serd-yan Bab-itchRichmond Boakye – Bo-atch-yayMiloš Degenek – Mil-oshDušan Jovancic – Doo-shan Yovan-chitchVeljko Simic – Velly-ko Sim-itchIzet Hajrovic – High-ro-vitchLuka Ivanušec – Ivan-oo-shetsDamian Kdzior – Kon-jawFrançois Moubandje – Moo-ban-jayDanijel Zagorac – Zago-ratsAdem Büyük – Boo-yookSelçuk nan – Sel-chook Ee-nanOkan Kocuk – Co-chookener Özbayrakl – Shenner Erz-by-rak-lerGaetan Coucke – Gay-tan CookerPatrik Hrošovský – Raw-shovskiJoakim Mæhle – Mah-lerJere Uronen – Yeh-ray Oo-ro-nenDries Wouters – Vow-tersStefan de Vrij – Duv-ryeDiego Godín – God-eenMilan Škriniar – Shkreen-yarFederico Bernardeschi – Ber-nar-desk-eeJuan Cuadrado – Wan Kwad-rard-oMattia De Sciglio – De Sheely-oWojciech Szczsny – Voy-check Sh-chens-nayXherdan Shaqiri – Jer-dan Shat-cheeryGeorginio Wijnaldum – Why-naldumVedran orluka – Chor-loo-kaGuilherme – Gil-yair-mayBenedikt Höwedes – Hoover-dissGrzegorz Krychowiak – Gregorsh Crick-ovvy-ackLuiz Araújo – Ar-ow-johJérémy Pied – P-yayLoïc Rémy – L-oik Ray-meAdama Soumaoro – Soom-our-ohXeka – ShekkaHoussem Aouar – Ow-ar (to rhyme with 'how are')Fernando Marçal – Mar-salJeff Reine-Adélaïde – Ren Adder-laidCiprian Ttruanu – Ship-ree-an Tata-roo-shah-nooJoão Cancelo – Joo-wow Can-say-loKevin De Bruyne – De Brurnerlkay Gündoan – Eel-kye Gun-doe-wanGabriel Jesus – Jay-zoossElseid Hysaj – Hoo-sighLorenzo Insigne – In-seen-yayKevin Malcuit – Mal-kweeDaniel Podence – Po-denseIdrissa Gueye – GwayLayvin Kurzawa – Lay-van Kur-javaThomas Meunier – Muh-nyayMatheus Cunha – Kun-yaEmil Forsberg – Fors-berryPéter Gulácsi – Goo-latch-eeKonrad Laimer – Lime-erDani Carvajal – Carva-halThibaut Courtois – Tee-bo Cor-twaToni Kroos – CrowssErling Braut Håland – Hor-landDominik Szoboszlai – Sob-oss-lieCican Stankovic – Seet-san Stank-ov-itchAlbert Vallci – Val-cheeDodô – DuduTaison – Tie-sunTetê – Tet-ayJan Boil – Yan Bor-jillOndej Kolá – Ond-ray Co-larjPemysl Ková – Premmy-sil Co-varjPetr Ševcík – Shev-chickNicolae Stanciu – Stan-chooLadislav Takács – Tock-archToby Alderweireld – Ol-der-vay-reldSerge Aurier – Oh-ree-ayRyan Sessegnon – Sess-en-yonFrancis Coquelin – Coker-lanJosé Gayà – Guy-yaGonçalo Guedes – Gon-sarlo Gair-dissDaniel Parejo – Pa-ray-hoManu Vallejo – Val-ay-hoDaniel Wass – VessSebastian Driussi – Dree-oo-seeYaroslav Rakits'kyy – Rack-its-key