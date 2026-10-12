US-Drohnen laden per Laserstrahl im Flug

Drohnen müssen derzeit für den Batteriewechsel landen - in umkämpften Gebieten ein gefährliches Manöver für Soldaten. Diese Zeiten könnten bald vorbei sein.
Das US-Verteidigungsministerium hat das Unternehmen PowerLight Technologies mit der Weiterentwicklung des AerialReCharge-Systems (ARC) beauftragt. Das System lädt Drohnenbatterien per Laser auf, während die Fluggeräte noch in der Luft sind.
Laut heise online soll das System zunächst in Drohnen der Gruppe 2 integriert werden - also unbemannte Fluggeräte mit 9 bis 25 Kilogramm Gewicht und einer Flughöhe von bis zu 1066 Metern.
Der erste Testkandidat ist die Kraus Hamdani Aerospace K1000ULE. Diese vollelektrische Ultra-Langstreckendrohne kann bis zu 24 Stunden im Starrflügel-Modus fliegen und dient zur Aufklärung, Überwachung und zur Erweiterung von Kommunikationswegen.
PowerLight ist nicht nur im Bereich der drahtlosen Energieübertragung per Laser tätig, sondern entwickelt auch Systeme für Glasfaserübertragung - einsetzbar in der Luft, im Weltraum, am Boden, auf See und unter Wasser.