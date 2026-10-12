i Militärische Drohne pixabay.com Militärtechnik US-Drohnen laden per Laserstrahl im Flug Das Pentagon hat ein revolutionäres System bestellt: Militärdrohnen werden künftig per Laserstrahl in der Luft aufgeladen. Von Technik Heute 12.10.2026, 16:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Drohnen müssen derzeit für den Batteriewechsel landen - in umkämpften Gebieten ein gefährliches Manöver für Soldaten. Diese Zeiten könnten bald vorbei sein.

Das US-Verteidigungsministerium hat das Unternehmen PowerLight Technologies mit der Weiterentwicklung des AerialReCharge-Systems (ARC) beauftragt. Das System lädt Drohnenbatterien per Laser auf, während die Fluggeräte noch in der Luft sind.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Laut heise online soll das System zunächst in Drohnen der Gruppe 2 integriert werden - also unbemannte Fluggeräte mit 9 bis 25 Kilogramm Gewicht und einer Flughöhe von bis zu 1066 Metern.

24 Stunden in der Luft

Der erste Testkandidat ist die Kraus Hamdani Aerospace K1000ULE. Diese vollelektrische Ultra-Langstreckendrohne kann bis zu 24 Stunden im Starrflügel-Modus fliegen und dient zur Aufklärung, Überwachung und zur Erweiterung von Kommunikationswegen.

Die Bilder des Tages i ?

PowerLight ist nicht nur im Bereich der drahtlosen Energieübertragung per Laser tätig, sondern entwickelt auch Systeme für Glasfaserübertragung - einsetzbar in der Luft, im Weltraum, am Boden, auf See und unter Wasser.