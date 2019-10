Hier singen Ochsenknecht & Ostrowski für "Heute"

Beim "Heute"-Talk gaben uns Michael Ostrowski, Uwe Ochsenknecht und Co ein spontanes Privatkonzert.

Deutsche und Austro-Stars stechen für "Ich war noch niemals in New York" ab 17. Oktober in See – Amnesie und ganz viel Liebe inklusive. Im Gepäck haben sie die Hits von Udo Jürgens (†2014).Kurz vor dem Start des Musicalfilms trafen wir die Darsteller Uwe Ochsenknecht, Mat Schuh, Michael Ostrowski und Pasquale Aleardi zum Interview in Wien. Darin sprachen sie über unter anderem über Hoppalas bei den Dreharbeiten, die schrecklichen Proben mit zwei Zauberern sowie über ihre Lieblingslieder von Udo Jürgens. Vom Singen konnten die Vier offenbar nicht genug kriegen – sogar beim Interview gaben sie eine Live-Version von "Griechischer Wein" zum Besten.