Vanessa Mai kündigt neues Album und Mini-Tour an

Das rätseln hat ein Ende, Vanessa Mai rückt endlich mit der Sprache raus: Statt einem Baby kommt ein Album und eine Mini-Promo-Tour

Erste Zusammenarbeit mit Eheman seit "Wolkenfrei"

Mini-Tour geht nur bis München

Die schlechte Nachricht zuerst: Es ist kein Mai-Baby im Anmarsch , wie einige Instagram-Fotos von Vanessa Mai hoffen ließen. Auch wenn Vanessa in ihrem Video zuerst sagt "Die Medien haben Recht, es kommt ein Baby".Vanessa enthüllte dann aber gleich in einer Dreh-Pause , dass ein neues Album kommt.Es wird "Für immer" heißen, "weil es symbolisch für uns steht". Damit ist die Beziehung zu ihren Fans gemeint, die ihr Kraft schenken und sie unterstützen. "Oh jetzt muss ich sogar weinen, scheiße", wird sie im Video emotional.Beim neuen Album hat sich auch Manager, Ehemann und Andrea-Berg-Stiefson Andreas Ferber nach langer Zeit wieder mehr eingebracht. Konzept, Fotos, Cover-Design, alles ist "zu zweit im Team" entstanden. Seit "Wolkenfrei" sei das nicht mehr vorgekommen.Wann "Für immer" in den Handel kommt ist noch nicht klar, vorbestellt kann aber ab dem 18. Oktober werden.Mai plant fürs neue Album auch eine Mini-Teaser-Tour. Nach Österreich kommt sie aber nicht. Das näheste Konzert wird am 27.11. in München stattfinden.