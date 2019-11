Vater-Tochter-Duo entführt und vergewaltigt Frau

Dieser Fall schockt den Westen der USA: Ein Vater-Tochter-Gespann aus Kalifornien soll eine Frau entführt und in Gefangenschaft verprügelt und vergewaltigt haben.

"Das Opfer hat Glück, überhaupt noch am Leben zu sein", wird der Kriminalbeamter Eddie Hernandez in US-Medien zitiert. "Es ist ein grausamer Fall."Stanley L. (54) und seine 22-jährige Tochter Shaniya P. sollen am 30. Oktober eine Bekannte im Norden von Las Vegas unter Androhung von Waffengewalt entführt haben. Danach brachten sie ihr Opfer über die Bundesstaatsgrenze hinweg zu ihrem Haus in Palmdale im Norden von Los Angeles County.Dort begann für die namentlich nicht genannte Mittvierzigerin eine schreckliche Tortur. Während ihrer mindestens siebentägigen Gefangenschaft wurde sie von dem Vater-Tochter-Gespann verprügelt, vergewaltigt und mehrfach zur Behebung von Bargeld an einem Bankomaten genötigt.Später wurde sie erneut ins Auto gezwungen und von den beiden ohne Wasser und Nahrungsmittel in der Mojave-Wüste zum Sterben zurückgelassen. Durch Zufall wurde die Frau von Soldaten der nahen Edwards Air Force Basis während einer Routinepatrouille entdeckt. Die Frau soll sich in einer schlimmen Verfassung befunden haben und unterkühlt gewesen sein.Reggae-Sänger Stanley L. konnte am vergangenen Mittwoch festgenommen werden. Für seine Tochter Shaniya klickten bereits am nächsten Tag die Handschellen. Derzeit befinden sich beide in Untersuchungshaft, ihre Kaution wurde laut Staatsanwaltschaft auf 4,5 beziehungsweise 3,5 Millionen US-Dollar festgesetzt.Beide müssen sich nun wegen mehrfachen Raubes, Entführung und Vergewaltigung vor Gericht verantworten. Auch das FBI ermittelt in dem Fall, da er sich über zwei Bundesstaaten erstreckt.