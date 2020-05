Verdächtiger (22) flog nach Tipp von Sozialverein auf

Bei einem Sozialverein hatte der verdächtige Zuflucht gesucht, vom Verein in Traiskirchen kam dann schließlich auch der entscheidende Hinweis.

Der 22-Jährige ist derzeit in Haft, die Ermittlungen laufen. Wie berichtet soll der 22-Jährige eine 55-jährige Weinviertlerin am helllichten Tag mit einem Messer verletzt und fast vergewaltigt haben.Die neuerliche Jagd auf den Verdächtigen gestaltete sich nicht einfach, denn laut "Kurier" hatte der Afghane eine Warnung nach dem DNA-Ergebnis erhalten und daraufhin sein Handy (wegen Ortung) entsorgt. Der immer mehr in die Enge getriebene Tatverdächtige suchte dann beim Verein "Garten der Begegnung" Zuflucht .Der entscheidende Hinweis auf den 22-jährigen Afghanen kam dann schließlich auch vom Verein in Traiskirchen (Baden). Wenig später wurde der mutmaßliche Sexualstraftäter im Ort festgenommen und in Handschellen abgeführt. "Es ist im Interesse aller, dass die Anschuldigungen aufgeklärt werden", teilte Obmann Nikolai Ritter am Mittwoch schriftlich mit.Der junge Mann habe laut Ritter Zuflucht bei ihm von früher bekannten Menschen aus dem Sozialprojekt gesucht. "Wir wurden schon vor zwei Tagen von der Polizei gebeten, dass wir uns melden, wenn der Gesuchte auftaucht", erklärte Ritter und hoffte auf eine rasche Aufklärung durch die Justiz.Viel Lob von eigentlich allen Seiten gab es indes für die Polizei. LKA NÖ-Chef Omar Haijawi-Pirchner meinte am Mittwoch: "Ein perfektes Zusammenspiel aller Kräfte – von EGS (Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität), LKA Gruppe Fahdnung, LKA Gruppe Sitte und der Traiskirchner Polizei. In so einem öffentlichkeitswirksamen Fall war der rasche Erfolg sehr wichtig."Für den vorbestraften Afghanen gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. Sein Mentor traut dem Afghanen so eine Tat nicht zu, äußerte auf Facebook sogar die Vermutung, dass die Annäherung auch von der "dicklichen, ältlichen Frau" erfolgt sein könnte. In Wahrheit wird das Opfer als attraktiv und schlank beschrieben – mehr dazu hier Der 22-Jährige wurde am Mittwochabend einvernommen (Anm.: um 18.30 Uhr lief Einvernahme gerade) – ein Dolmetscher war dabei, obwohl der Asylwerber gut Deutsch spricht.