Video: Hier feiern die Grünen zum "Ibiza-Song"

Partystimmung bei den Ökos. Werner Kogler hat das bisher beste Grünen-Ergebnis bei einer Nationalratswahl erzielt.

Die Grünen gehören zu den großen Profiteuren des Ibiza-Skandals – genauer genommen der dadurch ausgelösten Neuwahlen. Nach zwei Jahren kehren sie mit einem Plus von etwa 10 Prozentpunkten in den Nationalrat zurück.Bei der Wahlparty im Wiener Metropol feiern die Anhänger der Öko-Partei zu den Klängen der Ibiza-Hymne der Vengaboys:Der Eurodance-Song "We're Going To Ibiza" hatte im Jahr 1999 gerade mal Platz zwölf in den Charts erreicht, im Zuge der Regierungskrise belegten die Vengaboys den ersten Platz in Österreich. Auch die SPÖ spielte den Hit bei ihrer Wahlparty nach der EU-Wahl. Auch abseits von Eurodance-Klängen feierten die Grünen den Wiedereinzug ins Parlament ausgelassen. Parteichef Werner Kogler wird von einer begeisterten Menge empfangen:Vom "größten politischen Comeback, das die Republik je gesehen hat", spricht Ewa Ernst-Dziedzic, Mitglied des Bundesrates: