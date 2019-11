Video zeigt, warum Match fast abgebrochen wurde

Austria-Chaoten verursachten beim Match gegen den LASK mit einem Pyro-Skandal fast einen Spiel-Abbruch. "Heute" hat ein Video des Eklats.

Feuerwerkskörper im Block gezündet

Mit dem 2:0 feierte der LASK am Sonntag gegen die Austria den fünften Sieg in Folge, sicherte damit Platz zwei in der Tabelle ab. Der anhaltende sportliche Höhenflug der Linzer wurde jedoch zur Nebensache.Im Mittelpunkt standen die "Fans" der Gäste aus Wien. Nach den mageren Darbietungen ihres Klubs hat sich bei den Veilchen ordentlich Frust aufgestaut.Die Negativstimmung entlud sich dann in der Raiffeisen-Arena in Pasching.Beim Stand von 0:2 zündeten die Gäste-Anhänger in ihrem Block Feuerwerkskörper, warfen diese auf das Spielfeld. Wenige Augenblicke danach zündeten einige Chaoten auch noch Rauchbomben.Wie im-Video zu sehen, machte sich rasch dichter, schwarzer Rauch breit. In Minute 80 gab es für Schiedsrichter Rene Einser keine andere Möglichkeit mehr, als die Partie zu unterbrechen. Er schickte beide Teams in die Kabinen (wir berichteten ).Nach rund zehn Minuten hatte sich die Lage beruhigt und die restlichen Minuten konnten zu Ende gespielt werden.Austrias Sportvorstand zeigte sich nach dem Pyro-Eklat stinksauer. Er meinte im Interview: "Das ist kein Fanverhalten, es ist unwürdig, unentschuldbar, ein absoluter Tabubruch. Abgesehen davon, dass es verboten und gefährlich ist. Wir können uns nur entschuldigen bei den Leuten, die im Stadion waren."Die Austria will die Übeltäter nun ausforschen und zur Rechenschaft ziehen.