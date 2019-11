Austria-Fans sorgen mit Pyro-Protest für Eklat

Pyrotechnik und eine Rauchbombe aus dem Austria-Sektor sorgten beim Stand von 2:0 für den LASK für eine zehnminütige Spielunterbrechung.

Der Frust bei den Austria-Fans ist seit Wochen groß. In Pasching entlud sich die Negativ-Stimmung.Beim Stand von 0:2 der "Violetten" gegen den LASK flogen in Minute 77 Knallkörper und Pyrotechnik auf den Rasen in Pasching. Dann ging eine Rauchbombe hoch, hüllte das Stadion in dichte Nebelschwaden. Beißender Geruch machte sich in Pasching breit.Referee Rene Eisner unterbrach das Match, schickte die Spieler zurück in die Katakomben. Die Trainer hatten noch einmal die Möglichkeit, mit ihren Spielern zu reden. Nach zehn Minuten Pause wurde das Match wieder angepfiffen.Der Protest der Austria-Fans richtete sich gegen Markus Kraetschmer. Am Sektor hing ein riesiges "Kraetschmer raus"-Plakat. Der AG-Vorstand wird von den Fans als Schuldiger für die sportliche Krise und schlechte finanzielle Lage gesehen. Stadionverbote hatten das Verhältnis zum harten Fan-Kern zudem zuletzt belastet.