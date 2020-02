Video zeigt Kurz beim Eurovision Song Contest

Sebastian Kurz auf der Song Contest-Bühne? Der Clip soll es beweisen – aber hier geht nicht alles mit rechten Dingen zu.

Mit Löwenmähne und Engelszunge, der Traum einer jeden Schwiegermutter – so auftoupiert hat man Sebastian Kurz, dem Haargel grundsätzlich nicht abgeneigt, tatsächlich noch nie gesehen. Warum uns der ÖVP-Bundeskanzler in einem YouTube-Video jetzt trotzdem im Retro-Schmalzlook ein Liedchen haucht? Ein technischer Trick macht's möglich.Deepfake nennt sich die Manipulation, bei der die Gesichtszüge der einen Person – in diesem Fall Sebastian Kurz – auf das Antlitz eines anderen – Thomas Forstner beim Eurovision Song Contest 1989 – gelegt werden. Die Software wurde schon öfters fürbenutzt, hat aber auch eine Debatte über die Verlässlichkeit vermeintlicher Videobeweise in der Strafverfolgung angestoßen.Auch