Vier Kara-Tore für Horn, erster Punkt für Violets

Horn-Festspiele in der 2. Liga. In der siebten Runde schossen die Waldviertler Kapfenberg mit 5:1 vom Feld. Dabei schnürte Ercan Kara einen Viererpack. Die Young Violets der Wiener Austria holte den ersten Punkt.

Mit einem 0:0-Remis gegen den Aufstiegs-Aspiranten Ried haben auch die Young Violets der Wiener Austria als letztes Team der Liga angeschrieben, obwohl Prokop bereits in der 23. Minute mit Gelb-Rot vom Platz flog.Damit gaben die Jung-Veilchen sogar die Rote Laterne an Kapfenberg ab. Die Obersteirer kamen in Horn mit 1:5 unter die Räder. Dabei glänzte Kara mit einem Viererpack (19., 39./Elfer, 45., 85.). Das zwischenzeitliche 4:1 hatte Sittsam erzielt 80.). Mikic hatte die Kapfenberger in der elften Minute mit 1:0 in Front gebracht.Im Austria-Duell schenkte Tabellenführer Klagenfurt beim 3:3-Remis gegen Lustenau in der Schlussphase den Sieg her. Durch Tore von Rusek (28.), Hütter (70., Elfer) und Gkezos (85.) lagen die Kärntner klar mit 3:1 in Front, ehe Grabher (87.) und Freitag (92.) die Punkteteilung fixierten. Lustenau war durch Ronivaldo (17.) in Front gegangen.Mit dem dritten Remis bleiben die Klagenfurter an der Tabellenspitze. Zwei Punkte vor dem GAK, der am Samstag beim Bundesliga-Absteiger Wacker Innsbruck gastiert.Mit einem 1:1 gegen Lafnitz schob sich der FAC auf den dritten Rang vor. Die Floridsdorfer Führung durch Belem (63.) glich Prohart in der 71. Minute aus. Amstetten feierte einen 2:1-Heimsieg gegen Vorwärts Steyr. Peham (11.) und Maderner (76.) hatten für die Niederösterreicher getroffen, ehe Martinovic (88.) spät verkürzte.