Wall Street: Tech hält sich, Dow sackt ab

Der US-Verbraucherpreisindex deutet auf eine abkühlende Inflation hin. Das sorgte zunächst für Optimismus an der Wall Street, denn die Angst vor weiteren Zinserhöhungen nahm ab.
Besonders Tech-Werte profitierten davon. Die Aktien der großen Technologiekonzerne konnten Gewinne verbuchen und sorgten für eine positive Stimmung an der Nasdaq.
Wie n-tv berichtet, trübte sich die Stimmung zum Tagesausklang jedoch ein. Steigende Anleiherenditen, die auf ein Rekordhoch kletterten, dämpften den anfänglichen Optimismus der Anleger.
Der Dow Jones gab 0,9 Prozent ab. Der S&P 500 verlor 0,3 Prozent auf 7651 Zähler. Die Nasdaq legte hingegen um 0,2 Prozent auf 26.861 Punkte zu.
Im Monatsverlauf ergibt sich ein durchwachsenes Bild: Der Dow büßte 4,3 Prozent ein, der S&P fiel um 0,4 Prozent. Die Nasdaq konnte dagegen 1,9 Prozent zulegen.
Im dritten Quartal sank der Dow um 2,7 Prozent. Der S&P 500 legte um 2,0 Prozent zu, die Nasdaq um 2,5 Prozent.