i Durchwachsene Stimmung an der Wall Street. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo US-Börsen gemischt Wall Street: Tech hält sich, Dow sackt ab Die US-Aktienmärkte zeigten am Monatsende ein gemischtes Bild. Während Tech-Aktien leicht zulegten, gab der Dow Jones deutlich nach. Von Newsdesk Heute 01.10.2026, 10:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der US-Verbraucherpreisindex deutet auf eine abkühlende Inflation hin. Das sorgte zunächst für Optimismus an der Wall Street, denn die Angst vor weiteren Zinserhöhungen nahm ab.

Besonders Tech-Werte profitierten davon. Die Aktien der großen Technologiekonzerne konnten Gewinne verbuchen und sorgten für eine positive Stimmung an der Nasdaq.

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Wie n-tv berichtet, trübte sich die Stimmung zum Tagesausklang jedoch ein. Steigende Anleiherenditen, die auf ein Rekordhoch kletterten, dämpften den anfänglichen Optimismus der Anleger.

Die Indizes im Überblick

Der Dow Jones gab 0,9 Prozent ab. Der S&P 500 verlor 0,3 Prozent auf 7651 Zähler. Die Nasdaq legte hingegen um 0,2 Prozent auf 26.861 Punkte zu.

Im Monatsverlauf ergibt sich ein durchwachsenes Bild: Der Dow büßte 4,3 Prozent ein, der S&P fiel um 0,4 Prozent. Die Nasdaq konnte dagegen 1,9 Prozent zulegen.

Die Bilder des Tages i ?

Im dritten Quartal sank der Dow um 2,7 Prozent. Der S&P 500 legte um 2,0 Prozent zu, die Nasdaq um 2,5 Prozent.