i Haupttreiber der Preissteigerungen sind die Kraftstoffpreise. iStock Teuerung schnellt hoch Deutsche Inflation springt auf 3,3 Prozent Hohe Energiepreise treiben die Teuerung in Deutschland erstmals seit Ende 2023 wieder über die Drei-Prozent-Marke. Von Newsdesk Heute 01.10.2026, 10:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im September kräftig gestiegen.

Die Inflationsrate liegt mit 3,3 Prozent deutlich über dem August-Wert von 2,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

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Damit überschreitet die Teuerungsrate erstmals seit Ende 2023 wieder die Marke von drei Prozent. Für viele Haushalte bedeutet das spürbar höhere Ausgaben im Alltag.

Haupttreiber der Preissteigerungen sind nach Angaben von n-tv die Kraftstoffpreise. Benzin und Diesel haben sich im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlich verteuert und belasten das Budget der Verbraucher.

Energiepreise treiben Teuerung

Neben den Spritpreisen tragen auch andere Energiekosten zur hohen Inflation bei. Experten gehen davon aus, dass die Entwicklung der Energiemärkte weiterhin entscheidend für die Preisentwicklung sein wird.

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Auch Dienstleistungen verteuerten sich im September überdurchschnittlich. Die Preise stiegen in diesem Bereich um 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.