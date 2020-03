Am Sonntag verlieren wir alle eine Stunde Schlaf

Langschläfer aufgepasst, die Sommerzeit kommt! Am Sonntag wird unsere Nachtruhe verkürzt. Die Uhren werden von 2 Uhr auf 3 Uhr nachts vorgedreht.

Deshalb gibt es die Zeitumstellung: Seit 1980 dreht Österreich im Frühjahr und Herbst an der Uhr. Ursprünglich ging es um bessere Energienutzung: Abends ist es dadurch eine Stunde länger hell. Geklappt hat das aber Experteneinschätzungen zufolge nicht. Im Sommer machen die Menschen zwar abends seltener das Licht an. Dafür wird im Frühjahr und Herbst in den Morgenstunden mehr geheizt, denn die Sonne geht während der Sommerzeit später auf. Damals wie heute hat die Zeitumstellung viele Kritiker.

"Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?" – Die berühmten Zeilen aus dem Abspann zur Trickfilmserie "Der rosarote Panther" werden am Sonntag, dem 29. März, wohl so manchem Österreicher über die Lippen rutschen.In der Nacht, genauer gesagt um 2 Uhr früh, werden nämlich sämtliche Uhren im Land wieder um eine Stunde (auf 3 Uhr) nach vor gestellt. Die Sommerzeit ist da. Es wird also in den kommenden Monaten später hell, dafür aber abends auch später dunkel.Durch die Umstellung "verlieren" wir eine Stunde Schlaf, was auch Folgen für unseren Organismus haben kann. Bis zu einer Woche lang kann es dauern, bis wir uns an den neuen Rhythmus gewöhnt haben. Welchen einfachen Trick du anwenden kannst, um die Störung des Schlafrhythmus zu umgehen, erfährst du im Video unten:Die nächste Zeitumstellung findet dann am 25. Oktober statt. Da werden die Uhren wieder um eine Stunde zurückgedreht und wir können um genau diese wieder länger schlafen.