Warum der Dachstein Feuer fangen wird

200 Fackeln werden am Samstag den Dachstein hell erleuchten. 100 Bergretter aus ganz Österreich, davon 23 aus OÖ, werden eine Lichterkette bilden. Was das Ganze soll, erklären wir im Artikel.

50 Jahre Dachstein-Gletscherbahn

Vor 50 Jahren, am 21. Juni 1969, wurde die Dachstein-Gletscherbahn eröffnet. Der Bau der Seilbahn stellte für damalige Verhältnisse eine technische Meisterleistung dar, da man sie als Pendelbahn ohne Stützen konstruierte, welche eine Strecke von 2.147 m und fast 1.000 m Höhenunterschied überwindet.

Drei Ortsstellen der oö. Bergrettung werden dabei sein. Insgesamt 23 Bergretter – neun aus Obertraun, acht aus Hallstatt und sechs aus Gosau. Sie alle werden sich den 77 Bergrettern aus Salzburg und der Steiermark anschließen und am Samstag, gegen 20.30 Uhr, auf dem Dachstein eine Lichterkette bilden.Der Grund für die Aktion? Die Dachstein-Gletscherbahn in Ramsau am Dachstein wird 50 Jahre alt (siehe Infobox).Im Bereich vom Torstein über den Mitterspitz bis hinauf zum Gipfel des Hohen Dachsteins werden sich die Bergretter auf unterschiedlichen Stellen positionieren und die Silhouette des Berges mit 200 Fackeln ausleuchten.Sehen wird man die Lichterkette nicht nur vom Ennstal aus. Auch im oö. und im steirischen Teil des Salzkammerguts wird man die Lichterkette zumindest in Bruchstücken sehen können – wenn das Wetter mitspielt und die Sicht gut ist.(cru)