Wendler-Ex sucht Liebe in Promi-Kuppelshow

Claudia Norberg will sich nach dem Aus mit dem Wendler wieder verlieben. Und das tut sie – eh klar – bei RTL2.

Am Montag startet bei RTL2 wieder eine Flirt-Offensive. Das neue Kuppel-Format "Match! Promis auf Datingkurs" geht an den Start und verhilft Singles, die große Liebe zu finden. Oder zumindest die Zuseher zu unterhalten, während die "Stars" nach dem oder der Richtigen suchen.Die Besonderheit an der Show: Bei den einsamen Herzen handelt es sich um Promis, die Normalos kennenlernen. Diese vier Stars wagen das Abenteuer: Sebastian Fobe (34) startet mit reichlich Dating-Erfahrung. Er war Kandidat bei "Die Bachelorette" und "Bachelor in Paradise". Auch Marcellino Kremers flirtete schon vor laufender Kamera. 2018 versuchte er sein Glück bei "Love Island".Sarah Knappik (33) hat noch keine Erfahrung mit TV-Kuppelei, hofft aber, ihren Mr. Right in der Sendung zu finden. Claudia Norberg (49) wünscht sich nach ihrer Trennung von Michael Wendler (47) einen neuen Mann an ihrer Seite und vertraut sich den Liebes-Experten an. Mittlerweile hat die Realität das Fernsehen überholt. Norberg ist mittlerweile mit einem Piloten liiert. Ob sie ihn bei RTL2 kennengelernt hat? Wendler ist übrigens schon weiter. Er will seine 19-jährige Freundin Laura ehelichen.