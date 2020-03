"Von den Dummen bin ich noch der Intelligenteste"

Nach der Peinlich-Show "Pocher vs. Wendler" musste der Schlagerstar Micha viel einstecken. Das erträgt er nur sehr schlecht.

"noch doofer als gedacht"

"Von den Dummen bin ich immer noch der Intelligenteste"

Wendler ließ Fehler am Shirt korrigieren

Am Sonntag knackten Michael Wendler und Oliver Pocher mit ihrem TV-Duell Publikumsrekorde. Auch in Österreich war es die Privat-TV-Sendung mit den meisten Zuschauern im Hauptabendprogramm.. Von den. Zusätzlich kam der Wendler als halber Analphabet rüber, weil er das Wort Original nur mit einem I auf sein Shirt drucken ließ. Wegen des Shirts wäre er auchworden.Am nächsten Tag bekamen Pocher und Wendler auch in den Medien die Rechnung für ihren Fremdschäm-Auftritt präsentiert. Der Wendler kommt mit der Kritik gar nicht zurecht. Vanessa Blumhagen ätzte im Sat.1-Frühstücksfernsehen: "Michael Wendler und seine Laura sind noch doofer als man gedacht hat."Dieser Sager dürfte "Egal"-Sänger Wendler besonders getroffen haben. "Mag sein, dass ich dumm bin, aber von den Dummen bin ich immer noch der Intelligenteste", reagierte er persönlich beleidigt.Dass er nicht gern blöd dasteht, beweist auch sein T-Shirt-Hoppala. Sein Shirt, das er in der Sendung trug, gibt es nämloch zu kaufen. Ein großer Unterschied: Den Rechtschreibfehler, der für so viel Twitter-Häme sorgte, ließ der Wendler ausbessern.