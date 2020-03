Fan verarscht Oliver Pocher mit Wendler-Tattoo

Ein Wendler-Fan überrascht auf Instagram mit einem ganz besonderen Peckerl: Er ließ sich das Gesicht des Schlagersängers aufs Bein tätowieren.

Wochenlang machte sich Oliver Pocher in den sozialen Netzwerken über Michael Wendler lustig und teilte ein Parodie-Video nachdem anderen. Zahlreiche Fans machten es ihm nach.Nächster Höhepunkt: Oliver Pocher (41) bringt Wendler-Shirts auf den Markt und erstellt für seine Fans einen eigenen Wendler-Filter . Doch die Gags kommen auch dem Schlagerstar zu Gute. Sein Song "Egal" schafft es plötzlich wieder in die deutschen und österreichischen i-Tunes-Charts . Klar, dass der der Schlagerstar auch davon profitieren will. Kurz darauf verkündet RTL, dass Wendler und Pocher bei einem Duell öffentlich gegeneinander antreten. Ein abgekartetes Spiel? Sehr wahrscheinlich.Doch der Erfolg des Duos lässt noch immer nicht nach. Ein weiblicher Fan ließ sich jetzt sogar das Gesicht des Schlagerstars aufs Bein tätowieren, wie ein Insta-Video zeigt. Erst presst die Anhängerin einen Ausdruck des Gesichts vom Pocher aufs noch versteckte Tattoo, doch dann die große Überraschung: Es ist der Wendler! Darunter steht der Titel seines Songs "Egal". Der Sänger freut sich bestimmt darüber.Hier das Wendler-Fan-Tattoo, Credit: Instagram