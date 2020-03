Weniger neue Corona-Fälle in Niederösterreich

Seit gestern wurden in Niederösterreich 26 weitere Menschen positiv auf Corona getestet. Das sind zumindest weniger neue Fälle als gestern, könnte sich aber schnell wieder ändern.

In Niederösterreich wurden bisher 1.482 Menschen aufgrund eines Verdachts auf das Coronavirus getestet, wie der niederösterreichische Sanitätsstab heute, Dienstag, mit Stand 10.30 Uhr informiert. Von 1.482 getesteten Verdachtsfällen waren 1.155 negativ, 181 positiv. 146 sind noch in Prüfung und daher offen. Zwei von den 181 positiv getesteten Personen sind genesen.Die Zahl der positiv getesteten stieg damit um 26 Menschen an. Gestern waren es wie berichten noch 155 gewesen. Was einen Anstieg gegenüber dem Vortag von fast 40 Prozent bedeutete. Vergleichsweise gab es aber auch etwas weniger neue Verdachtsfälle. Ob sich der positive Trend halten wird, ist allerdings höchst fraglich. Zumal die Hamsterkäufe von vergangenem Freitag noch Folgen haben könnten. Die 26 neuen – im Vergleich zum gestrigen Montag (Stand 10.30 Uhr) - bestätigten Fälle stammen aus folgenden Bezirken: Neunkirchen (5), Mödling (4), Korneuburg (3), je zwei Fälle in St. Pölten, Krems, Scheibbs, Bruck an der Leitha sowie je einen Fall in den Bezirken Lilienfeld, Tulln, Mistelbach, Melk sowie je ein Fall in den Magistraten Krems Stadt und Wiener Neustadt.Die beiden Genesenen stammen wie berichtet aus dem Bezirk Korneuburg.Die 181 bestätigten positiven Fälle in Niederösterreich verteilen sich auf die Bezirke Korneuburg (43), Amstetten (31), Tulln (28), Mödling (21), St. Pölten Land (14), Mistelbach (7), Bruck/Leitha (7), Neunkirchen (7), Baden (4), Krems (4), Lilienfeld (4), Melk (3) sowie je zwei Fälle in den Bezirken Gänserndorf, Hollabrunn und Scheibbs. Einen Fall gibt es je in den Magistraten Krems Stadt und Wiener Neustadt.