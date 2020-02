Das sind die Verhandlungs-Chefs der ÖVP und Grünen

ÖVP und Grünen starten ihre Koalitionsverhandlungen. Sechs Hauptgruppen sind fix. "Heute.at" zeigt, wer mit wem welches Thema verhandelt.

Alma Zadic & Wolfgang Sobotka

Josef Meichenitsch & Harald Mahrer

Leonore Gewessler & Elisabeth Köstinger

Rudi Anschober & Karl Nehammer

Birgit Hebein & August Wöginger

Sigrid Maurer & Margarete Schramböck

Alma Zadic (Grüne) und Wolfgang Sobotka (ÖVP) leiten die Regierungsverhandlungen in der. Die Fachgruppen behandeln die Themen Verfassung & Verwaltung, Transparenz & Informationsfreiheit, Justiz & Wohnen, Konsument/innenschutz, Kunst & Kultur, Medien und Sport.unter Zadic Eva Blimlinger, Georg Bürstmayr, Ulrike Böker, Ulli Fischer, Stephanie Jicha, Daniel Ennöckl, David Ellensohn, Nina Tomaselli, Walter Geyer, Eva Plaz, Marco Schreuder, Heinrich Schellhorn und Hermann Weratschnig.unter Sobotka Josef Moser, Gernot Blümel, Wolfgang Gerstl, Michaela Steinacker, Johann Singer, Martin Engelberg, Maria Großbauer, Gaby Schwarz, Tanja Graf, Markus Wölbitsch, Alfred Riedl, Norbert Schnedl, Gerald Fleischmann, Karl Schmidhofer und Eva Schütz.Josef Meichenitsch (Grüne) und Harald Mahrer (ÖVP) leiten die Regierungsverhandlungen in der. Die Fachgruppen behandeln die Themen Finanzen & Budget, Steuerreform & Entlastung, Standort & Entbürokratisierung sowie EPUs & KMUs.unter Meichenitsch Jakob Schwarz, Hans Arsenovic, Nina Tomaselli, Elisabeth Götze, Marco Schreuder, Georg Willi und Rainer Fussenegger.unter Mahrer Gernot Blümel, Margarete Schramböck, Peter Haubner, Karl-Heinz Kopf, Andreas Hanger, Christoph Zarits, Kurt Egger und Christoph Neumayer.Leonore Gewessler (Grüne) und Elisabeth Köstinger (ÖVP) leiten die Regierungsverhandlungen in der. Die Fachgruppen behandeln die Themen Klimaschutz & Energie, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr & Infrastruktur, Landwirtschaft, ländlicher Raum & Tierschutz sowie Tourismus.unter Gewessler Adi Gross, Gebi Mair, Johannes Rauch, Olga Voglauer, Peter Buocz, Lukas Hammer, Astrid Rössler, Ingrid Felipe, Thomas Waitz, Rüdiger Maresch, Wolfgang Pirklhuber, Barbara Nessler und der unabhängige Experte Karl Steininger.unter Köstinger Stefan Schnöll, Stephan Pernkopf, Georg Strasser, Markus Achleitner, Karl-Heinz Kopf, Johannes Schmuckenschlager, Thomas Steiner, Andreas Ottenschläger, Hermann Gahr, Josef Moosbrugger, Franz Essl, Franz Hörl, Gabriel Obernosterer und Martha Schultz.Rudi Anschober (Grüne) und Karl Nehammer (ÖVP) leiten die Regierungsverhandlungen in der. Die Fachgruppen behandeln die Themen Europa & Internationales, Integration, Asyl & Migration, Innere Sicherheit, Landesverteidigung und Katastrophenschutz.unter Anschober Ewa Ernst-Dziedzic, Faika El-Nagashi, Meri Disoski, Ulrike Lunacek, Alma Zadic, Sibylle Hamann, Georg Bürstmayr, Monika Vana, Katharina Schuierer, Heinz Hieber und Birgit Hebein.unter Nehammer Stefan Steiner, Gernot Blümel, Karl Mahrer, Michael Hammer, Karoline Edtstadler, Kurt Hohensinner, Susanne Raab und Erwin Hameseder.Birgit Hebein (Grüne) und August Wöginger (ÖVP) leiten die Regierungsverhandlungen in der. Die Fachgruppen behandeln die Themen Armutsbekämpfung, Pflege, Pensionen, Arbeit, Gesundheit & Ernährungssicherheit, Frauen, Menschen mit Behinderungen/Inklusion sowie Familie & Jugend.unter Hebein Katharina Wiesflecker, Markus Koza, David Ellensohn, Sybille Hamann, Stefan Kaineder, Ulrike Schwarz und Ewa Ernst-Dziedzic.unter Wöginger Juliane Bogner-Strauß, Tanja Graf, Gaby Schwarz, Kira Grünberg, Norbert Sieber, Claudia Plakolm, Ingrid Korosec, Christine Haberlander, Christopher Drexler, Wolfgang Hattmannsdorfer, Doris Hummer, Winfried Pinggera und Bernhard Wurzer.Sigrid Maurer (Grüne) und Margarete Schramböck (ÖVP) leiten die Regierungsverhandlungen in der. Die Fachgruppen behandeln die Themen Bildung, Wissenschaft & Forschung sowie Digitalisierung & Innovation.unter Maurer Eva Blimlinger, Sybille Hamann, Harald Walser, Marco Schreuder, Martina Berthold, Gottfried Hirz und Andreas Krisch.unter Schramböck Heinz Faßmann, Therese Niss, Eva-Maria Himmelbauer, Andreas Hanger, Rudi Taschner und Christine Haberlander.