Wer reserVIRt mit Corona einen Parkplatz in Wien?

Corna-Fall der anderen Art in Ottakring: Was hat es mit diesen Bierflaschen auf sich?

Das Coronavirus ist in aller Munde,. Gesichtet wurden zwei Exemplare des Gebräus jetzt allerdings auf einem Parkplatz in Wien-Ottakring."Da war jemand beim Parkplatzreservieren sehr kreativ", vermutet Leserreorterin Tanja S. Und meint: "Es scheint zu funktionieren, bis jetzt steht zumindest niemand hier."Ob tatsächlich jemand mit Bierflaschen sein Territorium abgesteckt hat – oder Umweltsünder einfach ihren Müll auf der Straße stehen ließen – ist freilich unklar.