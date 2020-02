Wie man im Dom 325 Kalorien verbrennen kann

Ab Frühsommer bekommen Gläubige im Linzer Dom so richtig ihr Fett weg. "Heute" sagt, wie und warum.

Nicht nur Kerzen, jetzt brennen auch die Kalorien im Linzer Dom weg …Warum? Hier die ganze Geschichte:Derzeit hängen Arbeiter der Osttiroler Firma Mayerl an Seilen im Linzer Mariendom-Turm. Sie bauen die mehr als 100 Jahre alte Holztreppe im Inneren ab.Die Holz- wird durch eine neue Wartungstreppe aus Stahl ersetzt, die zu einer Plattform in 112 Metern Höhe führt. Mehr als 650 Stufen wird sie haben.Und: Was bislang aus Sicherheitsgründen (weil die Treppe eben schon so alt war) nicht möglich war, wird dann mit der neuen Stahltreppe möglich sein. Nämlich: Dass kleinere Gruppen (bis zu sechs Personen) geführt auf die Plattform hochsteigen dürfen –um den atemberaubenden Rundumblick über Linz zu genießen.Allerdings sollte man dafür schon fit sein. Denn: Bis zur Plattform sind es 650 Stufen. Allein beim Rauf- und Runtergehen verbrennt man dabei gut 325 Kalorien.