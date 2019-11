Wiener spaziert mit Skelett durch Ottakring

"Heute"-Leser Sreten bemerkte am Montagmorgen einen Mann, der mit einem Skelett durch Wien-Ottakring spazierte.

Unsere Leserreporter sehen täglich die verschiedensten Dinge auf Wiens Straßen: Papageien in der U-Bahn, Ziegen beim Gassigehen oder kuriose Möbeltransporte. Am Montag entdeckte Sreten gegen 8.45 Uhr bei der Gablenzgsse in Ottakring einen Mann, der mit einem Skelett unterwegs war. Vielleicht handelte es sich um einen Studenten oder einen Lehrer, der die Figur für Lernzwecke verwendete. Halloween ist jedenfalls schon vorbei.