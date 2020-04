Wiener stürmen den Prater und den Donaukanal

Das sonnige Wetter zieht die Wiener trotz Ausgangsbeschränkungen ins Freie. Die Disziplin ist groß, der Andrang allerdings ebenso.

Prater, Donaukanal und Parks: So viel wie dieses Wochenende war schon lange nicht mehr im Freien los. Ein Lokalaugenschein zeigt, dass sich die Menschen zwar an die Abstandsregeln halten, dennoch ist das "Griss" um einen Platz in der Sonne groß. Bis zu 22 Grad wurden für das Wochenende in Wien prognostiziert. Auch wenn Experten und Bundesregierung dazu aufriefen, möglichst die eigene Wohnung nicht zu verlassen, lockten die milden Temperaturen zahlreiche Wiener ins Freie.Spaziergänger waren im Prater genauso auszumachen, wie Jogger und Radfahrer. Diese versuchten allerdings die Covid-Regelungen genauso zu befolgen, wie jene Gruppen, die es sich in der Wiese gemütlich gemacht haben. Beim Lokalaugenschein am Donaukanal zeigte sich ein ähnliches Bild: Läufer zwischen Menschen, die sich sonnten. Auch auf der Wiener Donauinsel ergab sich ein ähnliches Bild.Phase 1 der Corona-Bewältigung ist vorbei, wir befinden uns in Phase 2. In der nun beginnenden Phase 2 gehe es darum, schrittweise wieder zu normalisieren und zu öffnen, so Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne). In Phase 3 des österreichischen Plans sollten die Öffnungen komplett umgesetzt sein und man werde bereits auf vorhandene Grundlagen zur Bewältigung zurückgreifen können, während in der letzten Phase 4 die Normalität wieder vollends, wie vor dem März diesen Jahres, hergestellt sei.Zurückgeworfen werden könnte man allerdings von einer neuen Coronavirus-Welle werden . Die zeichne sich laut Infektiologen bereits ab und könne damit zusammenhängen, dass die Disziplin zur Einhaltung der Corona-Maßnahmen zu Ostern nicht so groß wie üblich war. Kopfzerbrechen herrscht aber auch vor einer möglichen großen, neuen Coronavirus-Welle in Österreich im Winter.