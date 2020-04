Massen: 30 Minuten warten auf Parkplatz in Lainz

Das beliebte Ausflugsziel wurde am Ostersonntag von vielen Familien angesteuert. Parkplätze waren Mangelware.

Es war ein langes Gezerre zwischen der Stadt Wien und der verantwortlichen Ministerin Elisabeth Köstinger, doch am 14. April öffnen die Bundesgärten in der Bundeshauptstadt wieder ihre Tore . Augarten, Schlosspark Schönbrunn und Co. können ab Dienstag wieder betreten werden, wenn auch mit Einlasskontrollen.Zu spät, um die vielen Menschen mit Bedürfnis nach Frischluft gleichmäßiger auf Wien aufzuteilen. Das sonnige Wetter am Ostersonntag zog massig Wiener zum Lainzer Tiergarten in Hietzing. Der Andrang war dermaßen massiv, dass der Parkplatz an die Grenzen seiner Kapazität stieß. Dementsprechend bildete sich eine Blechkolonne – Ausflügler warteten zum Teil bis zu eine halbe Stunde auf einen Parkplatz.Ob es Strafen wegen Verstößen gegen die Sicherheitsmaßnahmen gab, ist nicht überliefert.Am Dienstag öffnen nicht nur die großen Wiener Parks, sondern auch Geschäfte mit einer Verkaufsfläche unter 400 Quadratmetern sowie Garten- und Baumärkte. Es gibt schon die erste eindringliche Warnung. Mehr dazu liest du hier >>>