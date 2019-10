Die Uhren werden noch einmal umgestellt

Das letzte Oktober-Wochenende 2019 könnte eines der letzten Male sein, an dem sich die Uhren zurückdrehen.

Am 27. Oktober 2019 ist es wieder so weit. Dann endet die Sommerzeit. In der Nacht wird die Uhr um eine Stunde zurückgestellt - von 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr. Das bedeutet: Eine Stunde länger schlafen!Das Ende der Zeitumstellung könnte jedoch nah sein. 1973 wurde die Sommerzeit in Europa erstmals eingeführt. Österreich dreht seit 1980 im Frühling und Herbst an der Uhr. In der gesamten EU wird am letzten März-Sonntag an der Uhr gedreht - und am letzten Sonntag im Oktober wieder zurück. Dadurch sollte eine Stunde Tageslicht für Unternehmen und Haushalte gewonnen und eine bessere Energienutzung garantiert werden.Wie die Ergebnisse einer Umfrage zeigen, wäre den Europäern eine Welt ohne Zeitumstellung lieber. 85 Prozent der EU-Bürger stimmen für die Abschaffung der Zeitumstellung.Viele unter den insgesamt 4,6 Millionen Teilnehmern der im Vorjahr durchgeführten Befragung sind für eine dauerhafte Sommerzeit. Jedoch sind die meisten Staaten bei einer Selbstregulierung aufgrund wirtschaftlicher Faktoren unentschlossen.Das EU-Parlament erbrachte dieses Jahr den Vorschlag, die Zeitumstellung abzuschaffen. Dabei sollten die Staaten selbst entscheiden können, ob sie eine dauerhafte Sommer- oder Winterzeit bevorzugen. Den Wechsel abzuschaffen birgt vor allem in den mitteleuropäischen Mitgliedsstaaten Bedenken, da die Wirtschaft von einer einheitlichen Zeitzone profitiert.Wie es in Zukunft gehandhabt wird, ist noch ungewiss.Bis 2021 möchte das EU-Parlament die Zeitumstellung abschaffen, wenn die Mehrheit der Mitgliedsstaaten dafür stimmt.Österreich ist für die Sommerzeit als Standard. Die meisten halten die Umstellung für unnötig, einige leiden an den Rhythmus-Schwankungen. Auch Tiere spüren die Veränderung. Kühe brauchen sogar eine Woche für die Umgewöhnung.