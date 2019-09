Woher Sebastian Kurz wirklich kommt

Der ÖVP-Chef erwähnt gerne seine Kindheit auf einem Bauernhof in Niederösterreich. Dabei spart er seinen echten Wohnort aus.

In seinen ersten TV-Auftritten zum Start des Intensivwahlkampfs im September hat ÖVP-Chef Sebastian Kurz mehrmals betont, aus einem kleinen Dorf in Niederösterreich zu kommen.Gemeint ist Zogelsdorf, eine kleine Ortschaft im Waldviertel. Sie war auch prominent in einem Video zu sehen, das die Volkspartei im Wahlkampf 2017 veröffentlichte.Kurz verbrachte als Kind dort viele Wochenenden und Schulferien auf dem Bauernhof seiner Großmutter mütterlicherseits. Tatsächlich geboren ist der heutige ÖVP-Chef allerdings in der Bundeshauptstadt Wien, wuchs in Meidling auf und ging dort zur Schule. Er wohnt noch heute im 12. Wiener Gemeindebezirk.Und: Wiebereits 2018 berichtete, liegen Kurz' Wurzeln am Balkan. Genauer gesagt in der Vojvodina, in der Ortschaf Temerin im heutigen Serbien. Dort wurde 1928 Magdalena Müller, seine Großmutter, geboren. Sie lebt seit 1944 in Zogelsdorf.(red)