Wunderkind "Coco" Gauff feiert Turniersieg in Linz

Eine 15-Jährige gewinnt das "Upper Austria Ladies"-Turnier in Linz. Wunderkind Cori "Coco" Gauff bezwingt Jelena Ostapenko im Finale.

Cori "Coco" Gauff triumphiert beim hochrangig besetzten WTA-Turnier in Linz. Die 15-jährige US-Amerikanerin siegte am Sonntag im Finale in drei Sätzen (6:3, 1:6, 6:2). Das Tennis-Wunderkind schlug die Lettin Jelena Ostapenko.Unter großem Jubel der österreichischen Tennis-Fans feierte Gauff ihren ersten WTA-Titel. Es ist wohl der erste von vielen.Linz erlebte eine junge Dame, die drauf und dran ist, zur absoluten Tennis-Elite vorzustoßen. Im Halbfinale hatte Gauff Andrea Petkovic aus dem Turnier geworfen, im Viertelfinale die Niederländerin Kiki Bertens.Ihr Stern ging heuer in Wimbledon erstmals so richtig auf, als sie als Qualifikantin bis ins Achtelfinale vorstieß, erst gegen die spätere Siegerin Simona Halep ausschied.