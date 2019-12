Wut-Brief gegen Rendi-Wagner sorgt für Wirbel

Während die SPÖ-Führung das umstrittene Sparpaket absegnete, tauchte ein kurioses Schreiben der Sektion 20 in Floridsdorf auf.

Rücktritt von Rendi-Wagner gefordert

"Wir schämen uns für eine Bundesparteivorsitzende, die kein einziges Alleinstellungsmerkmal unserer Partei nennen kann."

"Nachrichten aus dem Paralleluniversum"

In der krisengebeutelten SPÖ brodelt es gewaltig. Am Montag segnete der SPÖ-Bundesparteivorstand ein umstrittenes Sparpaket ab, das im Vorfeld nicht nur intern für Wirbel gesorgt hatte: 27 Mitarbeitern droht die Kündigung, sie wurden bereits beim AMS angemeldet.Personaldebatten seien während der Präsidiums- und Vorstandssitzung keine geführt worden, hieß es anschließend.Doch ausgerechnet während der Sitzung tauchte ein Wut-Brief der SPÖ-Sektion 20 in Floridsdorf auf, dem Heimatbezirk von Michael Ludwig.Das Schreiben, das dem "Kurier" vorliegt, beginnt mit schlimmen Vorwürfen:Die Gruppe fordert unter anderem den Rücktritt von Pamela Rendi-Wagner und "Leistungskriterien statt Freunderlwirtschaft" bei der Jobvergabe., heißt es weiter in dem Brief.Von einem Rücktritt wollte Rendi-Wagner am Montag allerdings nichts wissen. Die Gerüchte, wonach die SPÖ-Chefin vor einem Rücktritt stehe, bezeichnete Finanzreferent Christoph Matznetter nach der Sitzung als "Nachrichten aus dem Paralleluniversum." Rendi-Wagner selber zeigte sich "optimistisch", dass eine positive Wende gelingen wird. Es gehöre Mut dazu, angesichts der finanziellen Situation der Partei die notwendigen schmerzlichen Schritte gemeinsam zu gehen."Ich will, dass das Herz der Sozialdemokratie wieder lauter schlägt als in der Vergangenheit. Es geht um eine starke, gerechte und vernünftige Politik für die Menschen", lässt sie sich in einer Aussendung zitieren.