Viele Menschen würden gern Yoga ausprobieren, fühlen sich aber zu unbeweglich dafür. Für Mady Morrison ist das kein Grund, die Matte eingerollt zu lassen. Die deutsche Yogalehrerin erreicht auf YouTube Millionen Menschen mit kostenlosen Yoga-Flows, Stretching-Einheiten und Meditationen.
Die 1989 geborene, studierte Kommunikationsdesignerin möchte Yoga zugänglich machen - ohne Leistungsdruck und ohne den Anspruch, eine Haltung perfekt nachzumachen. Im Interview mit Women"s Health erklärt sie, warum ihre eigene Yoga-Praxis mal zehn Minuten und mal deutlich länger dauert.
Wie Women"s Health berichtet, lautet Morrisons wichtigste Botschaft: Du musst keine bestimmte Form erreichen, damit Yoga für dich wertvoll sein kann. Mal steht körperliche Anstrengung im Mittelpunkt, mal Entspannung oder bewusstes Atmen.
Für den Alltag bedeutet das: Eine kurze, passende Einheit kann sinnvoller sein als ein ehrgeiziger Plan, den du ständig verschiebst. Entscheidend ist nicht, wie spektakulär eine Haltung aussieht, sondern ob die Praxis zu deinen Bedürfnissen passt.
Morrison gibt konkrete Tipps für den Einstieg: Du musst nicht erst beweglich werden - wähle ein Angebot für Anfänger und nutze einfachere Varianten. Auch fünf bis zehn Minuten können helfen, eine Routine aufzubauen.
Außerdem gilt: Du musst nicht jede Haltung mitmachen. Pausen und Hilfsmittel wie Blöcke oder ein Kissen sind erlaubt. Wichtig ist, bei Schmerzen eine Haltung zu lösen und nicht zu versuchen, den Schmerz wegzuatmen.