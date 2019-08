Zwei Tote: Wracks wurden sichergestellt, Obduktion

Nach dem furchtbaren Verkehrsunfall in Möllersdorf kam es noch zu verzweifelten Szenen. Und: Die Polizei beschlagnahmte beide Wracks.

Tumultartige Szenen nach einem Horrorcrash in Möllersdorf (Traiskirchen, Bezirk Baden) am Montagabend: Ein Cadillac-Lenker kam auf der B 212 auf die andere Fahrbahnseite, knallte frontal in den BMW einer Frau. Beide eingeklemmten Autolenker wurden aus den zerfetzten Wracks herausgeschnitten. Binnen Minuten hatten sich 40 Schaulustige dazugesellt (kamen teils mit dem Fahrrad), die von den Einsatzkräften abgedrängt wurden.Die Notärzte versuchten alles, doch Cabrio-Lenker und Frau starben noch vor Ort. Nur der 15-jährige BMW-Beifahrer überlebte schwer verletzt, wurde per Heli ins UKH Meidling geflogen ( "Heute" berichtete ).Bei den Rettungsmaßnahmen fuhren plötzlich zwei Porsche zu, verzagte Angehörige des Cabrio-Fahrers waren völlig aufgebracht, die Exekutive musste Verstärkung rufen und beruhigen.Die Polizei beschlagnahmte beide Wracks, eine Obduktion der beiden Toten wurde angeordnet. (Lie)