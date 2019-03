Topspeed in Bahrain fehlt 30. März 2019 22:10; Akt: 31.03.2019 10:50 Print

Mercedes ratlos: "Motor fliegt uns fast oben raus!"

Ratlosigkeit bei Mercedes in Bahrain. Nach Platz 3 und 4 im Qualifying rauchen die Köpfe bei Toto Wolff und Co. – den Silberpfeilen fehlt es an Topspeed.