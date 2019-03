Neue Regeln? Vettel droht mit Abschied aus Formel 1

Im Vorfeld des Bahrain-Grand-Prix lässt Ferrari-Star Sebastian Vettel aufhorchen. Der vierfache Weltmeister kündigt in einem Interview mit der "Times" seinen möglichen Abschied aus der Formel 1 an.

Die Saisons 2019 und 2020 seien gesichert. Dann läuft sein Vertrag bei der Scuderia aus, und: "Ich bin mir sicher, dass ich dieses Jahr und nächstes Jahr fahren will, dann weiß ich nicht, was mit den Regularien passiert. Niemand weiß das soweit", so der Deutsche.

Vermarkter Liberty Media schraubt an einem neuen Konzept, das für mehr Spannung sorgen soll. Im neuen Grundlagenvertrag sollen ab 2021 die Kosten für den Rennbetrieb sinken und Überholen erleichtert werden.

"Die Formel 1 ist mehr und mehr eine Show und ein Geschäft als ein Sport. Man kann das gleiche wahrscheinlich auch über andere Sportarten sagen", sagt Vettel. Aber: "Ich habe das Gefühl, dass wir soviel Zeit und Energie mit den Regularien verschwenden, die einfach kostspielig für wirklich nichts sind."

