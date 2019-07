Vettel gegen Boxen-Funk: "Bitte abschalten!"

Sebastian Vettel ist vor dem Grand Prix von Großbritannien in einer Woche in aller Munde. Der Deutsche soll mit Ex-Team Red Bull Racing anbandeln, Gerüchte über einen Abgang von Ferrari werden immer lauter. Der 32-Jährige will davon aber nichts wissen und kritisiert lieber die aktuellen Regeln und Autos.

"Wenn es nach mir ginge, dann würde ich sagen: Weg damit, schalten wir den Boxenfunk ab! Aber ich verstehe auch, dass wir auf den Funk angewiesen sind, weil es eben so viele Regeln gibt", erklärt der Ferrari-Star bei ServusTV.

Die Komplexität der Autos geht Vettel gegen den Strich: "Wenn man den Boxenfunk abschafft, dann sollte man es zunächst schaffen, die Autos so zu bauen, und das Reglement so zu schreiben, dass man eben nicht mehr darauf angewiesen ist."

"Vor 30 Jahren hatten die Fahrer noch nicht so viele Dinge, auf die sie schauen mussten. Die Autos haben nicht so viel benötigt", erklärt Vettel, für den es daher das oberste Ziel sein muss, die Boliden in der Formel 1 wieder zu vereinfachen", so Vettel weiter.

Auch die Funksprüche im TV gefallen Vettel nicht: "Ich glaube, dass die Regie im Hintergrund versucht, das dann ein bisschen zuzuspitzen und zu verschärfen."

Das könnte Sie auch interessieren:

(pip)