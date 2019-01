Untreuer Domenico von Dschungel-Fans abserviert

Der Freitag hatte es im Dschungelcamp in sich: Erst wuchs Gisele mit Hilfe von Ex-Fußballer Thorsten Legat über sich hinaus und holte unglaubliche sieben Sterne. Gisele hat Larissa Marolts Rekord an Dschungelprüfungen in Serie gebrochen, die meisten jedoch abgebrochen. Damit machte sie sich bei den Promis und den Zuschauern unbeliebt. Deshalb war sie jene Kandidatin, von der viele dachten, dass sie die erste sein wird, die gehen muss.

Doch Gisele tänzelte freudestrahlend und mit Federn überzogen durchs Camp, ihre Mitinsassen im Dschungelcamp feierten sie.

Überraschungs-Rauswurf: Erst dachte keiner an Domenico

Als dann die Stunde der Wahrheit kam und einer gehen musste, fiel die Wahl der Zuschauer auf Domenico de Cicco. Dass der Schönling mit der perfekten Frisur hochkant hinausgewählt wurde, überraschte zwar im ersten Moment, macht aber Sinn, wenn man sich anschaut, wie er mit seiner Ex Evelyn Burdecki umging.

Evelyn ist die Sympathieträgerin der Staffel. Kindlich-naiv verkörpert sie das Klischee vom blonden Dummchen. Ihre Sprüche können - unfreiwillig - zum Brüllen komisch sein.

Schwangere Freundin verheimlicht

Domenico hat ihr nach der gemeinsamen Teilnahme an "Bachelor in Pariadise" das Herz gebrochen. Sie war Hals über Kopf verliebt, er hatte eine schwangere Freundin zuhause sitzen, obwohl er mit Evelyn zusammen war. Im Mai 2018 kamen Evelyn und Domenico zusammen, Anfang August trennte sie sich tränenreich von ihm und im Oktober kam Domenicos Tochter zur Welt.

Im Dschungelcamp versuchte Domenico sein ramponierte Image glattzubügeln. Er wollte sich der Welt als treusorgender Jung-Papa präsentieren.

Domenico verstrickt sich in Widersprüche, behauptet aber, Evelyn lügt

Doch bei den Streitereien mit Evelyn und beim Reden hinter ihrem Rücken, verstrickte sich der 35-Jährige in Widersprüche. Im Dschungelcamp merkten es die anderen Kandidaten vielleicht nicht, aber die Zuschauer zuhause konnten nachgooglen, dass Domenico in älteren Interviews oft das Gegenteil von dem gesagt hatte, was er jetzt im Camp behauptete. Gleichzeitig unterstellte er Evelyn, sie sei falsch. Das geht gar nicht!

Domenicos falsches Haarteil als Running Gag im Netz

Zum Lacher im Internet wurden auch Domenicos Haare. Die immer perfekt sitzende Frisur kauften ihm viele nicht ab. Toupet-Domenico war der Dauerbrenner auf Twitter und Co.

