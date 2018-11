Die Top-Reaktionen zum Migrationspakt-Nein

"Zwischen #trump & #kurz passt bald kein Blatt Papier mehr", klagt die SPÖ nach dem Austritt Österreichs aus dem Migrationspakt auf Twitter. Doch auch international provoziert der Entscheid heftige Reaktionen. Während Rechte in Deutschland und in der Schweiz applaudieren, kündigt EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker an, sich bald "mit den österreichischen Freunden" zu unterhalten. Für ihn ist das Vorgehen von Kurz und Co. schlicht "ein Unding".

Umfrage Wessen Reaktion entspricht am ehesten Ihrer Meinung? Alice Weidel (AfD) hat genau richtig reagiert.

Jean-Claude Juncker spricht mir aus dem Herzen.

Die NEOs bringen´s auf den Punkt.

Die SPÖ trifft den Nagel auf den Kopf.

Völkerrechtexperte Nowak muss es wissen.

SVP-Mann Aeschi sieht es richtig.

Armin Wolf – das musste einmal gesagt sein.

Die FPÖ-Fails sind wieder einmal große Klasse.

Niemand aus der Auswahl – ich schreibe meine Meinung ins Kommentarfeld.

Inzwischen hat sich auch die UNO geäußert: Es sei "extrem bedauerlich", dass sich Österreich aus dem Pakt zurückziehe, sagte die UNO-Sonderbeauftragte für internationale Migration, Louise Arbour. Sie betonte im Gespräch mit der Nachrichtenagentur APA, Österreich sei in der Erarbeitung des Pakts sehr aktiv gewesen. Als Verhandlungsteilnehmer müssten Kurz und Co. den Text eigentlich kennen und hätten frühzeitig Bedenken äußern können.

Auf Kurz´Sinnwandel spielen auch andere Akteure in ihren Statements an.

In der Bildstrecke haben wir die Top-Reaktionen aus dem In- und Ausland für Sie zusammengefasst.

(jbu)