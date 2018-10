Wahr oder falsch? Der Faktencheck zum UN-Pakt

Die österreichische Regierung macht ernst. Sie wird den UN-Migrationspakt nicht unterzeichnen. Auf einer Pressekonferenz hat Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) die Gründe für den Entscheid erläutert. Auch in den sozialen Medien wird bereits hitzig über die Absage an die Adresse der UNO diskutiert.

Umfrage Österreich will UNO-Migrationspakt nicht unterzeichnen: Was sagen Sie dazu? Finde ich nicht gut. Das wird Österreich noch bereuen.

Mal abwarten. Aber hoffentlich kommt es nicht tatsächlich soweit.

Finde ich richtig.

Keine Ahnung, ist mir eigentlich egal.

Wir haben die wichtigsten Argumente einem Faktencheck unterzogen. Was dran ist an den Behauptungen, sehen Sie in der Bildstrecke.

(jbu)