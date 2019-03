Masern-Notstand in New Yorker Bezirk ausgerufen

Im rund 40 Kilometer nördlich der Millionenmetropole New York gelegenen Bezirk Rockland County wurde am Dienstag der Notstand ausgerufen. In jenem Landkreis mit seinen rund 300.000 Bewohners seien 153 Masern-Erkrankungsfälle registriert worden.

Masern:

Erreger: Masernvirus (MeV)

Ansteckung: Tröpfcheninfektion

Inkubationszeit: 8 bis 10 Tage

Symptome: Roter, fleckiger Hautausschlag

Diagnose: Klinisches Bild, Antikörpernachweis

Behandlung: hustenlösende & fiebersenkende Medikamente

Immunität: Nach vorhergehende Infektion lebenslang

Vorbeugung: Impfung



Landrat Ed Day verfügte, dass nicht geimpfte Minderjährige sich 30 Tage lang nicht an öffentlichen Orten aufhalten dürfen. Darunter seien alle Bereiche, an denen "mehr als zehn Personen" zusammenkommen, zu verstehen. Das bedeutet auch, dass sie nicht zur Schule bzw. in den Kindergarten oder den Nahverkehr benützen dürfen. "Wir müssen alles in unser Macht Stehende tun, um diesen Ausbruch zu beenden", so Day.

Hunderte folgten Impf-Aufruf

Außerdem rief der Kommunalpolitiker zum Impfen auf. Die Durchimpfungsquoten ließen trotz großer Kampagnen mehr als zu wünschen übrig: rund 27 Prozent der Menschen im Alter zwischen einem und 18 Jahren seien ungeimpft.

Verwaltungschef Day möchte aber erreichen, dass mindestens 93 Prozent der Bevölkerung durch eine Impfung geschützt ist. Der Aufruf zeigt bereits eine Wirkung: So sollen seit Mittwoch schon mehr als 500 Personen zum Impfen gegangen, wie Day am Freitag dem Sender CNBC sagte.

Auch hierzulande ist die Infektionskrankheit wieder zum Thema geworden. Viele pochen auf eine Impfpflicht, das Gesundheitsministerium lehnt eine solche weiterhin ab.

(ek)