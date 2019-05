Ursache für Großbrand in Simmering geklärt

Mitte Mai ist in einem Gebäudekomplex am Enkplatz in Wien Simmering ein Feuer ausgebrochen. Während die Brandermittler schon Mitte Mai ausschließen konnten, dass dieses absichtlich gelegt wurde, steht rund zwei Wochen später die Ursache fest. Demnach handelte es sich definitiv um einen technischen Defekt.

"Nach Abschluss der Untersuchungen vor Ort, sowie zahlreichen Befragungen und Vernehmungen steht fest, dass mit Sicherheit keine absichtliche Herbeiführung des Brandes vorliegt. Auch für eine fahrlässige Brandinitiierung fanden sich keinerlei Hinweise", heißt es im entsprechenden Polizeibericht am Mittwoch.

Defekter Akku oder Batterien

Laut Armin Ortner, Brandermittler der Polizei Wien, sei man nach dem Ausschlussverfahren vorgegangen. "Anhand der Brandspuren konnten wir uns dann auf einen relativen kleinen Bereich in einer Wohnung im Dachgeschoss festlegen", sagte Ortner zu Radio Wien.

Schlussendlich seien nur noch "Zündquellen, die allesamt mit Elektrik in Verbindung stehen" übrig geblieben. Konkret geht es um Elektro-Einrichtungen wie Halogenlampen, Altbatterien, die aus Umweltschutzgründen gesammelt worden waren, und ein älterer Laptop mit entsprechender Tiefenentladung.

Untersuchungen abgeschlossen

"Bei Elektroinstallationen ist eine punktuelle Kontakterwärmung in Betracht zu ziehen. Auch ein Erwärmungsvorgang im Zusammenhang mit Halogenbeleuchtungskörpern scheint plausibel. Bei Batterien und Akkus, insbesondere bei Lithium-Ionen-Zellen, besteht vor allem bei Beschädigung oder bei Tiefenentladung potentielle Brandgefahr", wird weiters erklärt.

Laut Polizei wird als Brandursache von einer der genannten technischen Möglichkeiten ausgegangen. Eine nähere Eingrenzung können die Ermittler nicht vornehmen. Der Fall dürfte somit abgeschlossen sein. Die Ergebnisse werden nun an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

Wohnhausbrand in Wien-Simmering: Der Tag danach

Lesen Sie mehr zum Thema:

Großbrand: 370 Mieter in 162 Wohnungen betroffen >>>

Brand in Simmering nach 10 Stunden unter Kontrolle >>>

Bewohner müssen ein Jahr in Notquartiere >>>

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ek)