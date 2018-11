Hadishat-Mord: Prozess fünf Tage vor Weihnachten

Wie von "Heute" berichtet, geht der Prozess gegen den mutmaßlichen Killer der kleinen Hadishat noch in diesem Jahr über die Bühne.

Robert K. (16, Unschuldsvermutung gilt) muss sich am 19. Dezember am Wiener Landesgericht verantworten. Wegen Mordes an seinem Nachbarsmädchen Hadishat († 7) drohen ihm 15 Jahre Haft und eine Anstaltseinweisung.

Renommierte Experten

Vorsitzender Richter wird Daniel Rechenmacher sein; beim Verfahren werden zudem Psychiater Dr. Peter Hofmann (er begutachtete auch den Grazer Amoklenker), die Psychologin Dr. Dorothea Stella-Kaiser, der Gerichtsmediziner Dr. Nikolaus Klupp und die DNA-Expertin Dr. Christa Nussbaumer ihre Gutachten erläutern.

Robert K. soll laut den Experten an mehreren psychischen Störungen leiden.

Opferanwalt Nikolaus Rast zu "Heute": "In diesem Fall kommt nur die Höchststrafe in Frage. Hadishats Familie leidet immer noch fürchterlich und möchte abschließen können."

