Gasexplosion in Wien 27. Juni 2019 06:47; Akt: 27.06.2019 07:37 Print

Tote Frau im eingestürzten Wohnhaus entdeckt

In der Nacht auf Donnerstag haben Einsatzkräfte in dem teilweise eingestürzten Gebäude in Wien-Wieden eine Tote unter den Trümmern gefunden.