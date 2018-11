Länder fordern mehr Mitsprache in Sachen Asyl

Bei der Abschiebung einer armenisch-iranischen Familie aus Sulzberg (Vbg.) wurde ein Kind (3) zeitweise von seiner Mutter getrennt. Das wäre nicht passiert, wenn Länder und Gemeinden wieder mehr Mitspracherecht in Sachen Asyl hätten, meint der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner in einem Gespräch mit den "Vorarlberger Nachrichten".

Umfrage Wäre es gut, wenn Länder bei Asylentscheidungen mitreden dürften? Ja, auf jeden Fall.

Nein, sicher nicht.

In gewisser Beziehung.

Keine Ahnung.

Darin erklärte der ÖVP-Politiker, dass das vor 2014 geltende System, bei dem Landeshauptleute und Bezirkshauptmannschaften Empfehlungen abgeben konnte, gut gewesen sei. Eine Möglichkeit der Einflussnahme wäre auch jetzt wünschenswert.

Stimmen sollen gehört werden

Der Forderung nach mehr Mitsprache schließt sich auch Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser an. Immer wieder gäbe es Ausnahmefälle, in denen sich breite Teile der Gemeindebevölkerung, Kommunalpolitiker, Vereine und andere für den Verbleib gut integrierter Familien aussprechen – vergebens. Denn das Innenministerium trifft letztendlich die Entscheidung.

"Diese Stimmen, sollten ebenso wie jene der zuständigen Landespolitik nicht länger ungehört bleiben, sondern sollten rasch in die Entscheidung über das Gewähren von humanitärem Bleiberecht verpflichtend miteinbezogen werden", so Kaiser am Donnerstag.

Lesen Sie mehr zum Thema:

Asyldrama: Dreijähriger von Mutter getrennt >>>

Demo gegen Familien-Abschiebung in Feldkirch >>>

Wirbel um Verlegung von "integriertem Flüchtling" >>>

Asyl für gesuchten General aus Syrien, Justiz ermittelt >>>

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)