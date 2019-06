Minister lenkt ein: Heeresschule kommt doch

Seit sich der Nationalrat diese Woche für den Erhalt der Sicherheitsschule in Wiener Neustadt ausgesprochen hat, wartet man gespannt auf eine Entscheidung des neuen Verteidigungsminister Thomas Starlinger. Er war in der Sache massiv unter Druck geraten.

Aus Kostengründen hätte der Start der Sicherheitsschule in Wiener Neustadt abgesagt werden sollen. 53 Schüler wären ohne Ausbildungsplatz für den Herbst dagestanden, die Eltern waren verzweifelt. Auch deswegen regte sich Widerstand gegen die Sparmaßnahme.

Schule wird eröffnet

ÖVP, SPÖ und FPÖ forderten Starlinger am Mittwoch per Parlamentsbeschluss auf, das Projekt doch weiterzuführen. Wie am Freitag bekannt wurde, wird der Minister dem Wunsch der Parlamentarier entsprechen. Das hört man vom Wehrsprecher der FPÖ, Reinhard Bösch. Bei einem Treffen mit Starlinger sei eine Lösung erzielt worden.

Im Ministerium bestätigt man die Treffen, aber schweigt vorerst zum Ergebnis: "Es gab sehr gute Gespräche mit den Wehrsprechern der Parteien", sagt Oberst Michael Bauer, Sprecher im Verteidigungsministerium gegenüber "Heute".

(csc)