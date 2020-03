"35 Prozent" von Valencia mit Coronavirus infiziert

Das Coronavirus breitet sich in Spanien immer weiter aus. Besonders davon betroffen ist der FC Valencia, wie der Klub mitteilte.

Der spanische Erstligist gab bekannt, dass "35 Prozent" der Personen im Umkreis der Kampfmannschaft mit dem Coronavirus infiziert sind.Wie sich die 35 Prozent genau zusammensetzen, ließ der erst vergangene Woche in der Champions League ausgeschiedene Klub allerdings offen.Im Kader der Spanier stehen 25 Profi-Spieler, dazu kommt der Betreuerstab rund um Coach Albert Celades, sowie medizinisches Personal. Am Sonntag hatte Valencia noch von sechs Fällen gesprochen.Nach dem Corona-Ausbruch beim LaLiga-Klub hat auch Atalanta Bergamo, Gegner in der Champions League, reagiert und die gesamte Mannschaft in Quarantäne geschickt.