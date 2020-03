"Adler" Kraft und Hayböck nur von Geiger geschlagen

Stefan Kraft und Michael Hayböck landen beim zweiten Springen auf der Großschanze im finnischen Lahti auf den Plätzen zwei und drei. Besser war nur der Deutsche Karl Geiger – der Kampf um den Gesamtweltcup wird somit immer spannender.

Nach Sprüngen auf 119,5 Meter im ersten Durchgang und auf 126 Meter im Finale fehlten Stefan Kraft in Lahti am Ende 5,9 Punkte auf den Sieger Karl Geiger (122,5 Meter und 130 Meter). Auf Platz drei landete mit Michael Hayböck und 7,3 Punkten Rückstand auf Geiger bereits der nächste ÖSV-Adler, der Oberösterreicher setzte seine Sprünge bei 118 und 125 Meter in den Schnee und lachte erstmals seit fast zwei Jahren wieder vom Stockerl.Die Platzierungen der weiteren Österreicher: Gregor Schlierenzauer belegte "nach einem soliden Wochenende" den 13. Platz, Philipp Aschenwald wurde 18, Daniel Huber beendete das Springen auf Platz 20.Mit dem vierten Sieg von Geiger in diesem Winter spitzt sich das Duell mit Kraft um den Gesamtweltcup noch weiter zu. Der Vorsprung des Salzburgers auf seinen deutschen Kontrahenten beträgt jetzt noch 118 Punkte – vier Springen stehen noch auf dem Programm.