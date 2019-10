"Clown"! Aubameyang ätzt gegen BVB-Boss Watzke

Zwischen Pierre-Emerick Aubameyang und Dortmund-Boss Hans-Joachim Watzke hängt der Haussegen schief. Der frühere Dortmund-Stürmer wetterte in einem Twitter-Posting gegen den 60-Jährigen.

"Herr Watzke, Sie sind so ein Clown", ätzte der 30-jährige Gabuner gegen seinen ehemaligen Boss. "Es ist besser für Sie, wenn ich nicht darüber spreche, warum ich Dortmund wirklich verlassen habe."Aubameyang unterstellte Watzke Geldgier. "Ich erinnere mich daran, als Sie sagten, Sie würden Ousmane Dembele niemals verkaufen, dann haben Sie mehr als 100 Millionen Euro gesehen und waren der Erste, der das Geld genommen hat", so der Arsenal-Stürmer weiter."Bitte sprechen gerade Sie nicht über Geld. Lassen Sie mich damit in Ruhe", schloss Aubameyang seine Attacke auf den BVB-Geschäftsführer.Watzke hatte in einem Interview mit derseinem ehemaligen Stürmer unterstellt, sich 2018 nur des Geldes wegen Richtung London verabschiedet zu haben. "Pierre-Emerick Aubameyang, der bei Arsenal großartig spielt, wird wahrscheinlich warm ums Herz, wenn er auf sein Konto schaut, aber mittwochs guckt er bei der Champions League regelmäßig nur im Fernsehen zu und ist traurig", hatte Watzke gegen seinen Ex-Spieler gestichelt.