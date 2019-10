"Danke Babe!" Vonn liebt Geschenk ihres Verlobten

Lindsey Vonn feiert ihren 35. Geburtstag. Ihr Verlobter beschenkte sie mit seinem ersten Saisontor. Sie bedankte sich auf Twitter mit einem Herz.

"Alles, was ich mir zum Geburtstag gewünscht habe, war dieses Tor. Danke, Babe!", strahlt Lindsey Vonn. Die ehemalige Ski-Queen feiert am Freitag ihren 35. Geburtstag.In der Nacht auf Freitag schenkte ihr P.K. Subban, ihr Verlobter, sein erstes Saisontor. Der NHL-Verteidiger traf beim 5:2-Sieg seiner New Jersey Devils gegen Lokalrivalen New York Rangers.Der einzige Schönheitsfehler: Es handelte sich um ein Empty-Net-Tor zum 5:2-Endstand, also nicht mehr um die schwerste Übung. Der Freude Vonns tut das keinen Abbruch. Sie teilt ein Posting der Devils und bedankt sich bei ihrem "Babe".Für Subban war der Sieg ein Befreiungsschlag. Im siebten Spiel war es der erste Erfolg seiner "Teufel". Am Samstag folgt schon der nächste Auftritt. Gegner: Vancouver Canucks. Bis dahin gilt seine Aufmerksamkeit an ihrem Geburtstag aber seiner zukünftigen Ehefrau.