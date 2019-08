"Der Match-Ball wird heute Nacht meine Freundin!"

Braut Erling Haaland ist mit einem Triplepack engültig in der Bundesliga angekommen. Der Norweger erlegte den WAC praktisch im Alleingang, hätte sich aber sogar noch mehr Tore gewünscht. Was er mit dem Matchball vor hat, erzählte der 19-Jährige nach dem Match.

Beim Sky-Interview grinste der Striker in die Kamera: "Wenn ich spiele, weiß ich, dass wir sehr viele Tore machen werden. Ich habe extrem gute Mitspieler um mich, es macht extrem viel Spaß hier in Salzburg zu spielen."Bei der kurzen Analyse hatte er auch den Match-Ball mit dabei, den sich ein dreifacher Torschütze ja immer behalten darf: "Den nehme ich mit nach Hause, er wird heute Nacht meine Freundin."Salzburg und der WAC lieferten sich eine muntere Pressing-Schlacht. Die Kärntner gingen durch Dogbole Niangbo in Führung (7.), ein Eigentor von Michael Sollbauer (39.) und ein Doppelpack von Erling Haaland (22., 65.) ließen das Pendel für die Bullen ausschlagen. Das 3:2 durch Shon Weißman (78.) war der Auftakt zu einer WAC-Schlussoffensive, die allerdings unbelohnt blieb.In der letzten Minute machte Haaland mit seinem dritten Tor den 4:2-Sieg klar, André Ramalho legte den 5:2-Endstand drauf.Alle Egebnisse und Live-Ticker zum Nachlesen findet ihr hier unterhalb im Daten-Center:(pip)