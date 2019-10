"Die Sims 4 - Reich der Magie" für PC zu gewinnen

"Heute" verlost 5 x einen Code für das "Die Sims 4"-Erweiterungspack "Reich der Magie" für den PC.

Im Jahr 2000 erschien zum ersten Mal das Basisspiel Die Sims, die vor fünf Jahren in der vierten Generation gelandet ist. Die Fangemeinde ist schnell gewachsen und heute zählen die Spiele rund um die Lebenssimulation zu einem der erfolgreichsten Games.Spieler können in Die Sims nicht nur das klassische Leben nachspielen, sondern vor allem auch die virtuellen Menschen in Zauberwelten entführen oder jede Menge Schabernack mit ihnen anstellen." verlost fünf Codes des Games für den PC (zum Spielen wird das Basisspiel benötigt). Erzähl uns im Formular, was du an Die Sims am liebsten hast, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen.